В Тверской области более 100 яхт будут соревноваться на парусном фестивале «Народная регата»

С 10 по 12 июня в Тверской области на Иваньковском водохранилище в яхт-клубе Конаково Ривер Клаб состоится парусный фестиваль «Народная регата». Он объединит десятки классов яхт от легких швертботов и надувных катамаранов до круизных судов. Более 100 яхт будут соревноваться на разных дистанциях.

Фестиваль «Народная регата» станет одним из ярких событий лета. Задачу развивать событийный туризм, увеличивать число мероприятий, интересных для гостей региона, поставил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Наша основная цель - обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей», - считает Игорь Руденя.

На фестивале насыщенной будет и береговая программа. Для гостей организуют бесплатную полевую кухню, музыкальную шоу-программу. Все желающие смогут отдохнуть на пляжах Конаково Ривер Клаб, побывать с экскурсией на острове, будут также работать школа танцев, детские площадки.

10-11 июня жителей и гостей Тверской области приглашают также на гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…». В программе праздника - кулинарный мастер-класс от профессиональных шеф-поваров Максима Сырникова, Влада Пискунова и Антона Прокофьева. Гости фестиваля смогут оценить лучшую пожарскую котлету на конкурсе домашнего клуба «В гостях у Дарьи Пожарской» и попробовать пожарские котлеты от ведущих ресторанов города.

Кроме того, 10 июня в этнографическом музее под открытым небом «Василёво» в Торжокском районе пройдет XXIII межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния». Ежегодно в гуляниях в Василёво участвуют более 10 тысяч жителей и гостей региона. Ожидается, что в 2018 году на празднике выступят около 1000 самодеятельных артистов из муниципальных образований Верхневолжья и других регионов России. На празднике откроются разнообразные площадки, где можно будет поучаствовать в русских народных забавах, освоить новое дело на мастер-классах, пройтись в троицком хороводе.

Тверская область наряду с Крымом, Алтайским краем, Калужской и Тульской областями вошла в топ-5 самых «событийных и фестивальных» регионов России. Рейтинг составлен туристическим сервисом Tvil.ru по результатам опроса туристов в социальных сетях, которые назвали самые интересные фестивали и праздники, организованные в регионах в летний период. Среди них фестиваль карельского пирога «Калитка» в Лихославльском районе, «Селигерский рыбник» в Осташковском районе, «Былинный Берег» под Кимрами, «Нашествие» в Конаковском районе и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области