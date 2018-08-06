В 2018 году в Тверской области отремонтируют 187 объектов муниципальной дорожной сети протяжённостью около 130 км

В 2018 году в Тверской области в программу ремонта муниципальной дорожной сети включены 187 объектов общей протяжённостью около 130 км. Ход работ обсудили на совещании о ремонте дорог в регионе под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Вопросы дорожного хозяйства для нас являются одним из приоритетов. Важно провести все работы качественно и в срок. Основное направление – это дороги муниципального и регионального значения. Такую задачу поставил в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин», – подчеркнул Игорь Руденя.

На поддержку муниципалитетов в приведении в порядок местных дорог направляется почти четверть расходов регионального дорожного фонда – более 1,5 млрд рублей.Ещё свыше 320 млн рублей составит софинансирование из бюджетов муниципальных образований. Наибольший объем работ запланирован в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Конаковском, Калининском, Кувшиновском, Старицком районах.

Игорь Руденя подчеркнул: необходимо провести конкурсные процедуры в кратчайшие сроки. Министерству транспорта Тверской области, местным администрациям поставлена задача усилить контроль за сроками проведения конкурсов и непосредственно ремонтных работ.

В Тверской области в 2018 году также планируется привести в надлежащее состояние 54 объекта протяженностью свыше 300 км в рамках программы ремонта региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, продолжатся работы на ранее начатых объектах.

В преддверии старта Чемпионата мира по футболу в Тверской области завершена реконструкция обхода Твери по автомобильной дороге М-10 «Россия» от 156 до 179 км. Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом завершению этого проекта. Движение транспорта по участку запущено в полном объёме.

Пропускная способность объезда Твери составляет около 100 тыс. автомобилей в сутки. Завершение работ на объекте обеспечило безопасное и непрерывное движение транспортных средств на всем протяжении обхода Твери, а также безопасное и бесперебойное движение на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения. Кроме того, реализация проекта позволила организовать сквозной проезд по скоростной платной автодороге М-11 до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода Твери. Общий объём финансирования проекта из федерального бюджета составил около 15 млрд рублей.

Реконструкция участка федеральной трассы М-10 в обход Твери велась с 2015 года. За прошедшее время до 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до 4 полос – северный подъезд к городу, построено две автомобильные развязки – на 164 км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, оборудованы надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. В 2016 году был открыт въезд в Тверь со стороны Санкт-Петербурга. Сдана 1-я очередь и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176 км трассы.

Пресс-служба Правительства Тверской области