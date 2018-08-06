Владислав Шориков: «Новый формат общения главы государства с гражданами оказался более деловым»

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков отметил, что прошедшая сегодня прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным отличается от предыдущих эфиров более масштабными темами.

«Новый формат общения главы государства с гражданами оказался более деловым, – отметил Владислав Шориков. – К разговору незамедлительно привлекались лица, ответственные за то или иное направление работы федеральной власти, главы регионов. Такой элемент публичности важен, он позволяет сразу увидеть, как работает пирамида власти».

Эксперт также обратил внимание на качество вопросов, заданных Владимиру Путину.

«Радует, что не было мелких вопросов, местечковости, каких-то заблудших тем и самопиара. Люди задавали президенту продуманные вопросы общероссийского масштаба, которые действительно волнуют всех жителей страны».

Ранее итоги прямой линии с главой государства прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

«На прямой линии прозвучали самые актуальные вопросы, и мы услышали расширенные комментарии Президента по приоритетным направлениям, что очень важно для всех управленцев. Основные моменты – это вопросы ЖКХ, социальной поддержки наших граждан, сохранения и внимательного отношения к малокомплектным школам, особенно в сельской местности. Также прозвучали темы предоставления жилья, земельных участков многодетным семьям – на это обращалось особое внимание. И, конечно, вопросы развития экономики, создания рабочих мест, экологии», – отметил Игорь Руденя.

По мнению губернатора, такой диалог на актуальные темы даёт региональной и муниципальной власти пример работы с населением, решения значимых вопросов, которые касаются жизни каждого человека.

«Очень важная тема – ремонт дорог. Мы активно работаем в этой сфере, выделяем средства. Сейчас самое главное – соблюдение графика и технологии выполнения работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

В этом году «Прямая линия» прошла в новом формате. Была обеспечена прямая связь Владимира Путина с федеральными министерствами, а также руководителями территорий страны.