Давид Мамагулашвили: «Глава государства указал вектор развития российской экономики»

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили, комментируя итоги прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул значимость высказываний главы государства о текущей экономической ситуации в стране.

«Оценка, которую Владимир Путин, дал нынешнему положению дел в российской экономике, важна как для развития внутреннего рынка, так и для зарубежных деловых партнеров. Движение «в сторону устойчивого белого цвета», о котором говорил президент, и понимание источников финансирования прорывных планов развития экономики, позволяют говорить о наличии у федеральной власти системного взгляда на актуальные макропроцессы. Глава государства в своем выступлении на прямой линии указал этот вектор развития российской экономики», – сказал Давид Мамагулашвили.

Ранее итоги прямой линии с главой государства прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

«На прямой линии прозвучали самые актуальные вопросы, и мы услышали расширенные комментарии Президента по приоритетным направлениям, что очень важно для всех управленцев. Основные моменты – это вопросы ЖКХ, социальной поддержки наших граждан, сохранения и внимательного отношения к малокомплектным школам, особенно в сельской местности. Также прозвучали темы предоставления жилья, земельных участков многодетным семьям – на это обращалось особое внимание. И, конечно, вопросы развития экономики, создания рабочих мест, экологии», – отметил Игорь Руденя.

По мнению губернатора, такой диалог на актуальные темы даёт региональной и муниципальной власти пример работы с населением, решения значимых вопросов, которые касаются жизни каждого человека.

«Очень важная тема – ремонт дорог. Мы активно работаем в этой сфере, выделяем средства. Сейчас самое главное – соблюдение графика и технологии выполнения работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

В этом году «Прямая линия» прошла в новом формате. Была обеспечена прямая связь Владимира Путина с федеральными министерствами, а также руководителями территорий страны.