Герман Кичатов: «Президент рассказал о шагах государства по регулированию строительного рынка»

Член Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов отметил, что темы прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей сегодня, 7 июня, охватили самый широкий круг вопросов социально-экономического развития страны.

«На мой взгляд, особого внимания заслуживают меры государственного регулирования строительного рынка, о которых сегодня говорил президент в связи с проблемой обманутых дольщиков. Защищая законные права граждан, федеральная власть при этом не должна допустить проседания стратегически важной отрасли. Президент рассказал о достаточно мягких шагах государства, которые в перспективе позволят соблюсти баланс интересов, обеспечив строителям надежные источники финансирования проектов», – отметил Герман Кичатов.

Ранее итоги прямой линии с главой государства прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

«На прямой линии прозвучали самые актуальные вопросы, и мы услышали расширенные комментарии Президента по приоритетным направлениям, что очень важно для всех управленцев. Основные моменты – это вопросы ЖКХ, социальной поддержки наших граждан, сохранения и внимательного отношения к малокомплектным школам, особенно в сельской местности. Также прозвучали темы предоставления жилья, земельных участков многодетным семьям – на это обращалось особое внимание. И, конечно, вопросы развития экономики, создания рабочих мест, экологии», – отметил Игорь Руденя.

По мнению губернатора, такой диалог на актуальные темы даёт региональной и муниципальной власти пример работы с населением, решения значимых вопросов, которые касаются жизни каждого человека.

«Очень важная тема – ремонт дорог. Мы активно работаем в этой сфере, выделяем средства. Сейчас самое главное – соблюдение графика и технологии выполнения работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

В этом году «Прямая линия» прошла в новом формате. Была обеспечена прямая связь Владимира Путина с федеральными министерствами, а также руководителями территорий страны.