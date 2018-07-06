Губернатор Игорь Руденя прокомментировал итоги «Прямой линии с Владимиром Путиным»

7 июня состоялась «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой Президент Российской Федерации в прямом эфире ответил на вопросы жителей страны. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с другими руководителями регионов России следил за ходом Прямой линии и был готов выйти на связь с Президентом.

В этом году «Прямая линия» прошла в новом формате. Была обеспечена прямая связь Владимира Путина с федеральными Министерствами, а также руководителями территорий страны.

«На Прямой линии прозвучали самые актуальные вопросы, и мы услышали расширенные комментарии Президента по приоритетным направлениям, что очень важно для всех управленцев. Основные моменты – это вопросы ЖКХ, социальной поддержки наших граждан, сохранения и внимательного отношения к малокомплектным школам, особенно в сельской местности. Также прозвучали темы предоставления жилья, земельных участков многодетным семьям – на это обращалось особое внимание. И, конечно, вопросы развития экономики, создания рабочих мест, экологии», – отметил Игорь Руденя по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным».

По мнению Губернатора, такой диалог на актуальные темы даёт региональной и муниципальной власти пример работы с населением, решения значимых вопросов, которые касаются жизни каждого человека.

«Очень важная тема – ремонт дорог. Мы активно ведём работу в этой сфере, выделяем средства. Сейчас самое главное – соблюдение графика и технологии выполнения работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

В Тверской области ведётся работа по направлениям, обозначенным в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Действует программа укрепления материально-технической базы и ремонта учреждений здравоохранения региона. За 2017-2018 годы будет охвачено более 150 объектов. В текущем году в сельской местности установят 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов. За два года – 2017-й и 2018-й – общий объём ремонта региональных и муниципальных дорог составит свыше 700 км. В регионе полностью выполнены показатели по повышению заработной платы в социальной сфере.

Пресс-служба Правительства Тверской области