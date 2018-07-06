В Тверской области в 2018 году приведут в надлежащее состояние 54 объекта в рамках программы ремонта региональных дорог

В Тверской области в 2018 году планируется привести в надлежащее состояние 54 объекта в рамках программы ремонта региональных и межмуниципальных дорог. Ход работ обсудили на совещании под руководством Губернатора Игорь Руденя.

«Вопросы дорожного хозяйства для нас являются одним из приоритетов. Важно провести все работы качественно и в срок. Основное направление – это дороги муниципального и регионального значения. Такую задачу поставил в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин», – подчеркнул Игорь Руденя.

Среди наиболее крупных региональных и межмуниципальных объектов – участок дороги «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково общей протяжённостью 45,5 км. К октябрю 2018-го будет отремонтировано более 23 км трассы. К этому же сроку планируют восстановить изношенное покрытие на более чем 9,5 км дороги Кимры – Клетино – Дубна.

Значимый региональный объект – путепровод на станции Чуприяновка. Его строительство ведётся при федеральной поддержке. На эти цели региону из федерального бюджета в текущем году выделено более 584,9 млн рублей. Уже проведена выборка грунта на объекте, завершаются работы по бетонированию. Кроме того, запланирован ремонт дороги от Чуприяновки до трассы М-10, реконструкция дороги на выезде из тоннеля в сторону Старого Погоста и по ул. Школьная.

В план работ включена реконструкция путепровода в Вышнем Волочке. В 2018 году проведут укрепление аварийных конструкций, устроят временный объезд, разработают проектную документацию.

В Конаковском районе идёт третий этап реконструкции подъезда к посёлку Шоша. Дорога строится в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и особой экономической зоны «Завидово» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В настоящее время ведутся работы по строительству моста через реку Дойбица.

В программу дорожных работ вошли трассы, обеспечивающие связь Тверской области с соседними регионами, главные туристические направления, дороги, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители районов.

Всего в 2018-м планируется привести в порядок свыше 300 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Кроме того, работы продолжатся на ранее начатых объектах.

В преддверии старта Чемпионата мира по футболу в Тверской области завершена реконструкция обхода Твери по автомобильной дороге М-10 «Россия» от 156 до 179 км.

5 июня Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом завершению этого проекта. Движение транспорта по участку запущено в полном объёме.

Пропускная способность объезда Твери составляет около 100 тыс. автомобилей в сутки. Завершение работ на объекте обеспечило безопасное и непрерывное движение транспортных средств на всем протяжении обхода Твери, а также безопасное и бесперебойное движение на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения. Кроме того, реализация проекта позволила организовать сквозной проезд по скоростной платной автодороге М-11 до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода Твери. Общий объём финансирования проекта из федерального бюджета составил около 15 млрд рублей.

Реконструкция участка федеральной трассы М-10 в обход Твери велась с 2015 года. За прошедшее время до 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до 4 полос – северный подъезд к городу, построено две автомобильные развязки – на 164 км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, оборудованы надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. В 2016 году был открыт въезд в Тверь со стороны Санкт-Петербурга. Сдана 1-я очередь и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176 км трассы.

Пресс-служба Правительства Тверской области