Марк Каганский об инвестиционном проекте «Волжское море»: «Так работают во всем мире»

По мнению руководителя комплекса отдыха «Конаково Ривер Клаб» Марка Каганского, инвестиционный проект по созданию кластера «Волжское море», накануне получивший самые высокие оценки экспертов Ростуризма, может стать эффективным инструментом развития туристической инфраструктуры в Тверской области на основе государственно-частного партнерства.

«Бизнес должен заниматься конечным клиентом – гостем, обеспечивать удовлетворение его потребностей в качественном отдыхе, в том числе, строить гостиницы, рестораны. А роль государства, на мой взгляд, заключается в том, чтобы делать вложения в создание курортной инфраструктуры: дорог, объектов энергетики, инженерных коммуникаций – того, что бизнесу сделать сложнее из-за масштабности расходов и длительности процесса. Симбиоз усилий бизнеса и государства – эффективный механизм развития туриндустрии. Так работают во всем мире», – отметил Марк Каганский.

Напомним, инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы, получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.

Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.

«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей.