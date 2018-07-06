Галина Лапушинская: «Создание кластера «Волжское море» позволит ввести в хозяйственный оборот территории Тверской области, от которых не было отдачи»

Член Общественной палаты Тверской области, заведующая кафедрой государственного управления Тверского госуниверситета, доктор экономических наук, профессор Галина Лапушинская отметила два ключевых аспекта, связанных с реализацией инвестиционного проекта по созданию в регионе кластера «Волжское море».

«Прежде всего, это развитие поселений, создание рабочих мест там, где их практически не было. Таким образом вовлекаются в оборот территории, от которых раньше не было отдачи», – считает Галина Лапушинская

Также профессор отметила, что инвестиции в развитие региональной туристической инфраструктуры позволят повысить налоговый потенциал отрасли.

«Кроме того, есть еще один положительный момент для жителей Тверской области – у нас появятся новые места для комфортного отдыха в своем регионе», – сказала Галина Лапушинская.

Напомним, инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы, получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.

Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.

«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей.