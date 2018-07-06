Пять позитивных событий в Тверской области попали в майский мониторинг фонда «Петербургская политика»

Сразу пять событий, произошедшие в мае в Тверской области, вошли в ежемесячный мониторинг социально-политической жизни регионов, подготовленный фондом «Петербургская политика». Все они из сферы экономики, сообщается на сайте фонда.

В мониторинг, в частности, включены два соглашения, подписанные губернатором Игорем Руденей на полях Петербургского международного экономического форума-2018. Имеется в виду соглашение с ПАО «Почта Банк» об увеличении числа отделений банка на территории Верхневолжья до 180. Другое соглашение касается взаимодействия Тверской области с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры и охраны биологических ресурсов.

Эксперты «Петербургской политики» также обратили внимание на позитивную динамику решения вопроса по повышению финансовой устойчивости Ржевского краностроительного завода. Задачу погасить задолженность по зарплате перед работниками РКЗ поставил Игорь Руденя. Было проведено несколько рабочих совещаний, на которых достигнута договорённость о решении вопроса при участии инвестора ООО «НТС-Лидер», привлечённого региональным правительством.

Авторами мониторинга отмечена еще одна тема – увеличение с 10 до 20% ставки субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат при приобретении техники для возделывания и переработки льна. По мнению губернатора Игоря Рудени, это позволит сохранить лидерство Верхневолжья в производстве льна – традиционной для Тверской области отрасли сельского хозяйства.

Пятое событие, вошедшее в мониторинг, – утверждение проекта планировки единственной в ЦФО особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» в Конаковском районе. На основании документа, призванного создать более комфортные условия для инвесторов, будут выдаваться разрешения на строительство, осуществляться постановка на учет в государственный кадастр недвижимости границ земельных участков, подготовка проектной документации.

Отметим, что развитие туризма – один из приоритетов экономической политики Тверской области. При формировании туристической инфраструктуры регион применяет кластерный подход. В частности, накануне, инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы, получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.

Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.

«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей.

Михаил Бородов