Андрей Зиновьев: «Инвестпроект «Волжское море» увеличит поток путешественников в Тверскую область»

Доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологии ТвГУ, соредактор Красной книги Тверской области Андрей Зиновьев считает, что инвестиционные проекты в сфере туризма помогут раскрыть перед путешественниками неисчерпаемый потенциал тверской природы.

«Мне много приходится путешествовать, учитывая мой род деятельности, в том числе и по водным артериям Тверской области. Можно с уверенностью сказать, что развивать водный туризм необходимо обязательно, ведь у Верхневолжья в этом смысле неисчерпаемые возможности. Тем более что уже работает особая экономическая зона «Завидово», созданная в Конаковском районе. Она является примером грамотной туристско-рекреационной деятельности для других регионов», – отметил ученый.

По мнению эксперта, инвестиционный проект по созданию кластера «Волжское море» положительно скажется на туристической привлекательности тверского региона.

«Безусловно, инвестиционный проект «Волжское море», когда он станет реальностью, будет важным шагом в продвижении водного туризма. Поток гостей и путешественников в Тверскую область значительно увеличится, что положительно скажется как на имидже, так и на развитии экономики нашего края», – сказал Андрей Зиновьев.

Напомним, инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы, получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.

Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты. «Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей.