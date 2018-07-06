Федеральные туроператоры включили в свои программы 8 туров по Тверской области

Федеральные туроператоры включили в свои программы туры по Тверской области. Это результат комплекса мер, направленных на продвижение региона и повышение интереса со стороны крупнейших туроператоров, который реализуется в рамках госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 –2023 годы.

«Наша основная цель – обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей», – отметил Игорь Руденя на заседании областного Правительства в апреле при обсуждении вопроса развития сферы туризма.

Федеральный туроператор «Магазин Путешествий» сформировал и запустил в продажу несколько новых двухдневных туров по Тверской области. Тур «Ах Турманы, Турмалины!» включает посещение Ржева, Торопца, Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника. Также разработан тур «Вышний Волочёк – Венеции клочок» с посещением Академической дачи и событийный тур к празднику Ивана Купалы с программой в Лихославле и на Селигере. В праздничные выходные дни с 10 по 13 июня предлагаются поездки в регион на «Ласточке» с программой в Твери, Лихославле и Кимрах.

Учитывая интерес к путешествиям на «Ласточке» из Москвы в Тверь, проект «Усадебный экспресс» подготовил однодневные программы, посвященные усадьбам Тверской области, и тур по объектам промышленного туризма.

Федеральный туроператор «Вокруг Света», с которым Министерство туризма региона подписало соглашение о сотрудничестве, включил в свою программу тур «Историко-гастрономический очерк» по Весьегонску, Лихославлю, Бежецку и Твери. Московская компания «Русский путешественник» запустила трехдневный тур «Селигерия» с посещением истока Волги.

К работе по обновлению турпродуктов подключились представители регионального рынка. В частности, паломническо-образовательный центр «Исповедник» разработал паломнические туры по Тверской области.

Кроме того, организована серия информационных туров по популярным направлениям и неизвестным уголкам Тверской области.

Один из знаковых региональных проектов – создание в Тверской области кластера «Волжское море», который связан с повышением интереса путешественников к водному туризму. Проект занял первое место на экспертизе в Ростуризме для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы.

«Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, порядка 0,5 млрд рублей – областного, более 7,2 млрд рублей – внебюджетных источников.

Пресс-служба Правительства Тверской области