XX Волжский Крестный ход посетит исток реки Западная Двина

XX Волжский Крестный ход 7 июня прибыл в посёлок Пено. Участники посетят литургию в храме преподобного Сергия Радонежского, затем отправятся к истоку реки Западная Двина, где состоится малое водоосвящение. Далее Крестный ход проследует через посёлок Охват Пеновского района в Андреаполь. Там пройдёт вечернее богослужение в Иово-Тихоновской церкви.

«Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Игорь Руденя на открытии Крестного хода 2 июня.

8 июня Волжский Крестный ход будет проходить по территории Торопецкого и Западнодвинского районов. Программа включает литургию в соборе Корсунской иконы Божией матери в Торопце, а также молебен в храме преподобного Исаакия Торопецкого в посёлке Старая Торопа.

XX Волжский Крестный ход стартовал от истока Волги и охватит 24 муниципалитета Тверской области. В этом году он посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области