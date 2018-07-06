В Твери пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию народного художника СССР Валентина Сидорова

7 июня в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию народного художника СССР, академика Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописца, писателя и педагога Валентина Сидорова.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, полотна художника по праву входят в золотой фонд отечественного культурного наследия.

«В работах Валентина Михайловича отразились любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера нашего народа. Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну», – отметил Игорь Руденя в приветствии участникам открытия выставки к 90-летию Валентина Сидорова в Российской академии художеств, которое состоялось 22 мая.

В экспозицию, представленную в Российской академии художеств, вошли более 100 произведений Валентина Сидорова разных лет из коллекций Тверской областной картинной галереи, Городского музея г. Саров, частных собраний, самого автора.

Ещё одна выставка в рамках юбилейной даты открылась 1 июня в Тверском музейно-выставочном центре. На ней представлены картины Валентина Сидорова, а также известных столичных мастеров живописи: В. Глухова, А. Суховецкого, В. Полотнова, Е. Павловской, П. Грошева, Н. Севериной, Е. Степура, К. Охотина, Я. Поклад, С. Сиренко, А. Буртасенкова и многих других.

Жизнь и творчество Валентина Сидорова тесно связаны с тверским краем. В деревне Сорокопенье (Конаковский район) он провел первые восемь лет жизни, здесь, вблизи от волжских вод и берегов, начал рисовать. На Тверской земле были написаны известные полотна «На теплой земле», «Пора безоблачного неба», «День Победы» и другие.

Произведения Валентина Сидорова представлены в крупнейших отечественных музеях, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях РФ, стран СНГ, а также зарубежных музеях и частных коллекциях.

Валентин Сидоров – обладатель высоких наград: ордена «За Заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Ордена почета, Благодарности Президента РФ, Международной премии имени Шолохова, Золотой Пушкинской медали «За вклад в культуру и искусство», ордена Франциска Скорины и др., является лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. Репина.

Валентин Сидоров регулярно приезжает в родные края, а также на знаменитую Академическую дачу в Вышневолоцком районе, художественным руководителем которой он был в 1960-1966 годах. Валентин Михайлович Сидоров встретил 90-летний юбилей 5 мая на родной земле, в Тверской области, где посетил арт-фестиваль «Пленэр на «Академичке».