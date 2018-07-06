Игорь Руденя: главная задача для Лесного района – привлечение инвестиций, создание рабочих мест

Ключевые задачи для руководства Лесного района – привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы. Такие приоритеты обозначил Губернатор Игорь Руденя, комментируя представителям СМИ итоги рабочей поездки в муниципальное образование 6 июня.

«Совместно с главой активизируем политику привлечения инвесторов для развития туризма, среднего и малого бизнеса. Предварительно нужно навести порядок в инфраструктуре. Очень важно, чтобы при этом было учтено территориальное и производственное планирование, генеральный план. Кроме того, необходимо провести полную инвентаризацию земель и недвижимости в районе», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в сфере сельского хозяйства в районе удалось достичь достаточно высокого показателя использования земель сельхозназначения – более 70%. В местном АПК действуют несколько предприятий с серьезным производственным опытом.

Глава региона подчеркнул: очень важно помогать аграриям. Одно из поручений Губернатора касается поддержки производителей молока, которые сейчас находятся в непростой ситуации в связи с сезонным снижением цен. По мнению Игоря Рудени, в вопросе сбыта продукции необходимо наладить взаимодействие с крупными производителями. Соответствующие задачи поставлены Министерству сельского хозяйства региона.

Глава Лесного района Татьяна Кудрявцева заверила: муниципалитет готов решать актуальные задачи, направленные на благополучие жителей территории.

Поездка Губернатора Игоря Рудени в Лесной район началась с возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны – стеле «Родина Мать» в районном центре.

В программу поездки вошли встреча с ветеранским активом, посещение детского сада, Лесной средней общеобразовательной школы, центральной районной больницы, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Единой дежурно-диспетчерской службы, объектов теплоэнергетики. Игорь Руденя осмотрел местную достопримечательность – уникальный дом, элементы которого выполнены в технике прорезной резьбы местной мастерицей.

Губернатор также посетил строящийся в Лесном районе храм в честь Живоначальной Троицы. Решение о его возведении было принято по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета в 2014 году на собрании граждан. Строительство храма ведется на пожертвования жителей Лесного района, меценатов.

Актуальные вопросы развития муниципального образования стали главной темой встречи Игоря Рудени с руководителями местной администрации, представителями Собрания депутатов Лесного района, муниципальных организаций и предприятий, общественниками. Обсуждались вопросы приведения в порядок дорог в Лесном районе, организации стабильных пассажирских перевозок, развития здравоохранения, модернизации ЖКХ.

Пресс-служба Правительства Тверской области