Иван Егоров: «В Тверской области появится кластер круизного туризма»

Министр туризма Тверской области Иван Егоров в своем аккаунте в «Фейсбуке» рассказал о приоритетах инвестиционного проекта по созданию кластера «Волжское море».

«По итогам конкурсного отбора заявок от регионов России - наша концепция «Волжское море» заняла 1-е место, мы обогнали признанные регионы-лидеры! – рассказывает Иван Егоров. – Оценивалась экономическая и маркетинговая проработка, эффект для развития экономики и отрасли туризма, конкурентноспособность в международном и российском масштабе».

Министр сообщил, что Тверская область сможет получить из федерального бюджета 1,46 млрд рублей на развитие туристкой инфраструктуры региона.

«Причем проекты будут реализованы как в наших малых городах – Кимры, Калязин, Весьегонск, так и в уже активно развивающихся кластерах – Завидово», – конкретизирует Иван Егоров.

Сообщение резюмируется информацией министра о целях проекта: «По итогам реализации в нашем регионе появится кластер круизного туризма, конкурентноспособный на российском и международном туристическом рынке. Причем цель – не просто в круизном туризме, а в перезапуске экономики малых городов, привлечении к ним внимания и комплексном развитии. Туризм должен стать катализатором развития».

Напомним, инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы, получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.

Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.

«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей.