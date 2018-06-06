Константин Ильин: «Благодаря инвестпроекту «Волжское море» в Тверской области появятся новые точки притяжения туристов»

Глава Калязинского района Константин Ильин считает, что инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море» не случайно стал лидером экспертизы, проведенной Ростуризмом.

«Проекты побеждают, если они хорошо проработаны, если над ними трудилась опытная, профессиональная команда», – отметил Константин Ильин.

Как сообщил глава района, при реализации инвестпроекта «Волжское море» в Тверской области будут созданы новые объекты туристской инфраструктуры. Водные пути региона будут использованы для создания маршрутов к туробъектам на разных территориях Верхневолжья. Это позволит привлечь в регион дополнительный поток путешественников.

«Благодаря инвестпроекту «Волжское море» в Тверской области появятся новые точки притяжения туристов», – сказал Константин Ильин.

Напомним, инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы, получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.

Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.

«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей.