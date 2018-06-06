Олег Лобановский о перспективах инвестпроекта «Волжское море» в Тверской области: «Государство разумно вкладывает средства»

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posted by Максим Малахов on ср, 06/06/2018 - 17:31
 
 
Глава администрации Конаковского района Олег Лобановский назвал проект по созданию кластера «Волжское море» реальным и необходимым для развития территорий.
«Первые резиденты в конце прошлого года уже начали приходить на территорию будущего кластера. Это большие инвестиции, новые рабочие места и дополнительные ресурсы для развития муниципальных образований», – отметил Олег Лобановский.
По его мнению, высокие оценки экспертизы «Волжского моря», проведенной Ростуризмом в связи с отбором проектов для включения в федеральную целевую программу развития туризма, закономерны.
«Государство разумно вкладывает средства. Этот проект будет работать и для Тверской области, и для всей России, способствуя укреплению нашей экономики», – выразил уверенность Олег Лобановский.
Напомним, инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы,  получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.
Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.
«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.
Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, порядка 0,5 млрд рублей – областного, более 7,2 млрд рублей – внебюджетных источников. Ожидаемые поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам реализации проекта запланированы в объёме не менее 300 млн рублей ежегодно.
 
 