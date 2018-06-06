ПО «Дмитрогорское» посетила делегация предприятия CLAAS

ГК «АгроПромкомплектация» представила немецким производителям

сельскохозяйственной техники весь цикл производства молочной продукции.

Группа компаний «АгроПромкомплектация» является давним партнером

ЗАО «Сельскохозяйственная техника» - официального дилера продукции

компании CLAAS в России. Гостей из Германии интересовал российский

опыт вертикально интегрированного структуры замкнутого цикла

производства «от поля до прилавка».

Генеральный директор ПО «Дмитрогорское» Денис Дородных рассказал о

структуре ГК «Агропромкомплектация», ее подразделении в Тверской

области и, в частности, о молочном направлении деятельности. Гостям был

показан первый укос многолетних трав с участием сельхозтехники CLAAS,

проводимый ООО «Ручьевское» (растениеводческим подразделением

Группы в Тверской области).

Кроме этого немецкой делегации был представлен современный молочный

комплекс в с. Ручьи, рассчитанный на 6 тысяч голов КРС. Гости осмотрели

современный доильный цех, ознакомились с условиями содержания молодых

телят и засвидетельствовали, как живут самые продуктивные коровы в

России.

Завершающим объектом экскурсии стал Дмитрогорский молочный завод, где

были представлены все производственные линии, а также проведена

дегустация молочной продукции.

«Я в России был 15 раз, посетил множество регионов и хозяйств, в том числе

молочных, однако такого я еще не видел, - рассказал член правления CLAAS,

экс-директор CLAAS в г. Бад Заульгау и г. Метц Рольф Мойтер. –

Современная техника, передовые технологии, грамотный менеджмент,

организация производственного процесса – все очень профессионально и на

высоком уровне. В свое время я изучал животноводство, поэтому условия

содержания животных, система управления и многое другое оставили очень

хорошее впечатление. Здесь надой на голову составляет 11170 литров в год,

жирность 3,9, а содержание белка 3,2 - это вызывает только восхищение.

Особенно мне было важно знать, как осуществляется заготовка кормов и

хранение, ведь все это, в конечном счете, влияет на качество молока.

Обеспечить высокий результат в этом направлении можно благодаря

хорошей технике. Я отвечал за производство техники для заготовки кормов

26 лет, также я участвовал в разработке, и могу сказать, что она надежна и

долговечна».