ПО «Дмитрогорское» посетила делегация предприятия CLAAS

ГК «АгроПромкомплектация» представила немецким производителям
сельскохозяйственной техники весь цикл производства молочной продукции.
Группа компаний «АгроПромкомплектация» является давним партнером
ЗАО «Сельскохозяйственная техника» - официального дилера продукции
компании CLAAS в России. Гостей из Германии интересовал российский
опыт вертикально интегрированного структуры замкнутого цикла
производства «от поля до прилавка».
Генеральный директор ПО «Дмитрогорское» Денис Дородных рассказал о
структуре ГК «Агропромкомплектация», ее подразделении в Тверской
области и, в частности, о молочном направлении деятельности. Гостям был
показан первый укос многолетних трав с участием сельхозтехники CLAAS,
проводимый ООО «Ручьевское» (растениеводческим подразделением
Группы в Тверской области).
Кроме этого немецкой делегации был представлен современный молочный
комплекс в с. Ручьи, рассчитанный на 6 тысяч голов КРС. Гости осмотрели
современный доильный цех, ознакомились с условиями содержания молодых
телят и засвидетельствовали, как живут самые продуктивные коровы в
России.
Завершающим объектом экскурсии стал Дмитрогорский молочный завод, где
были представлены все производственные линии, а также проведена
дегустация молочной продукции.
«Я в России был 15 раз, посетил множество регионов и хозяйств, в том числе
молочных, однако такого я еще не видел, - рассказал член правления CLAAS,
экс-директор CLAAS в г. Бад Заульгау и г. Метц Рольф Мойтер. –
Современная техника, передовые технологии, грамотный менеджмент,
организация производственного процесса – все очень профессионально и на
высоком уровне. В свое время я изучал животноводство, поэтому условия
содержания животных, система управления и многое другое оставили очень
хорошее впечатление. Здесь надой на голову составляет 11170 литров в год,
жирность 3,9, а содержание белка 3,2 - это вызывает только восхищение.
Особенно мне было важно знать, как осуществляется заготовка кормов и
хранение, ведь все это, в конечном счете, влияет на качество молока.
Обеспечить высокий результат в этом направлении можно благодаря
хорошей технике. Я отвечал за производство техники для заготовки кормов
26 лет, также я участвовал в разработке, и могу сказать, что она надежна и
долговечна».