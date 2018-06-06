Дмитрий Окороков: «Мы были уверены, что проект Тверской области – один из лучших»

Президент ООО «Завидово Девелопмент» Дмитрий Окороков прокомментировал результаты экспертной оценки Ростуризмом инвестиционного проекта по созданию кластера «Волжское море».

«Мы были уверены, что инвестиционный проект Тверской области окажется одним из лучших. Предполагаем, что он может стать проектом национального значения. Волга – это одно из тех мест, где надо обязательно побывать», – сказал Дмитрий Окороков.

Инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы, получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.

Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.

«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.