XX Волжский Крестный ход прибывает в Селижаровский район

6 июня XX Волжский Крестный ход прибвывает в Селижаровский район Тверской области. Из Вознесенского собора Осташкова, где прошла утренняя литургия, шествие направится в посёлок Селище под Селижарово, где в Крестовоздвиженском храме состоится вечернее богослужение.

«Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Игорь Руденя на открытии Крестного хода.

7 июня Крестный ход будет проходить по территории Пеновского района. В храме преподобного Сергия Радонежского в Пено пройдёт литургия. У истока реки Западная Двина состоится малое водоосвящение. Далее Крестный ход направится в Андреапольский район. В Иово-Тихоновской церкви в районном центре состоится вечерняя служба.

XX Волжский Крестный ход стартовал 2 июня от истока Волги и охватит 24 муниципалитета Тверской области. В этом году он посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области