Александр Слепышев: «Инвестпроект «Волжское море» даст возможность развивать транспортную инфраструктуру для туризма в Тверской области»

Генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Завидово» Александр Слепышев считает, что высокие оценки инвестпроекта по созданию кластера «Волжское море» по итогам экспертизы Ростуризма – это результат эффективного государственно-частного партнерства.

«Поддержка государством инвестиционного проекта по созданию кластера «Волжское море» даст возможность развивать транспортную инфраструктуру, нацеленную на увеличение турпотока в Тверскую область, – отметил Александр Слепышев. – На мой взгляд, государственно-частное партнерство – самый эффективный механизм повышения туристической привлекательности региона».

Инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы, получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.

Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.

«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, порядка 0,5 млрд рублей – областного, более 7,2 млрд рублей – внебюджетных источников.

Ожидаемые поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам реализации проекта запланированы в объёме не менее 300 млн рублей ежегодно.