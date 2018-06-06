Проект Тверской области «Волжское море» занял первое место на экспертизе в Ростуризме для включения в федеральную целевую программу

Инвестиционный проект Тверской области по созданию кластера «Волжское море», представленный на экспертизу в Ростуризм для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы, получил 90 баллов и занял первое место из 69 проектов, поступивших от регионов России.

Формирование кластера «Волжское море» направлено на повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.

«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд рублей - средства федерального бюджета, порядка 0,5 млрд рублей – областного, более 7,2 млрд рублей – внебюджетных источников.

Ожидаемые поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам реализации проекта запланированы в объёме не менее 300 млн рублей ежегодно.

Тверская область с 2014 года является участником ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2011-2018 годы. В рамках участия в программе ведётся реконструкция дороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и ОЭЗ «Завидово».

Особая экономическая зона «Завидово» – единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В мае 2018 года Правительством Тверской области утверждён проект планировки территории. «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе в 2015 году. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд рублей. Для резидентов особой экономической зоны установлен ряд налоговых льгот – освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль.

На территории ОЭЗ уже построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк и другие объекты. Создано более 600 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области