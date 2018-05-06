Позиции Игоря Рудени в рейтинге влияния АПЭК стабильны

По итогам мая Игорь Руденя занял 28-е место в рейтинге влияния губернаторов, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций. Как следует из очередного исследования, опубликованного на сайте компании, позиции главы тверского региона, который входит в группу губернаторов с сильным влиянием, на протяжении нескольких месяцев стабильны.

Автор доклада генеральный директор АПЭК, политолог Дмитрий Орлов, считает одним из важных факторов региональной политики в мае активность губернаторов на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, делегацию Тверской области на ПМЭФ-2018 возглавил губернатор Игорь Руденя. В рамках деловой программы форума был проведен ряд важных встреч, подписаны соглашения, ключевые из которых с ПАО «Почта Банк» об увеличении числа отделений банка на территории Верхневолжья до 180, и с Федеральным агентством по рыболовству – в сфере развития аквакультуры и охраны биологических ресурсов Тверской области. Кроме того, глава региона принял участие в пленарном заседании форума, которое провел Президент России Владимир Путин.

«Весь спектр внимания сегодня сводится к повышению эффективности, развитию региональной экономики. Президент в своем выступлении обозначил четыре основных принципа, на которых должно базироваться развитие нашей экономики, первый из которых – все должно быть направлено на улучшение качества жизни наших граждан. Это значит, что мы должны быть государством с активно развивающейся экономикой и устойчивой социальной системой», – сказал Игорь Руденя, комментируя итоги участия тверской делегации в форуме.

На ПМЭФ-2018 работал стенд Тверской области, на котором были представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

Агентство политических и экономических коммуникаций – российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных, а также общественных коммуникаций и медиа-проектов. Создано в 2004 году Дмитрием Орловым совместно с группой известных специалистов.

Михаил Бородов