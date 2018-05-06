Михаил Иванов: «Обход Твери по М-10 реконструирован по самым современным стандартам»

Председатель Тверской областной организации Всероссийского общества автомобилистов Михаил Иванов считает, что с открытием после реконструкции участка автодороги М-10 «Россия» в обход Твери дорожная ситуация в городе станет значительно более комфортной.

«Жителям Твери и области станет удобнее передвигаться по этому участку, избегая трудностей, практически без пробок, особенно в часы пик, а также в выходные и праздничные дни. Дорога реконструирована по самым современным стандартам, здесь организовано безопасное движение», – отметил Михаил Иванов.

По его мнению, открывшийся участок позволит нормализовать дорожную ситуацию в областном центре на радость местным автолюбителям и гостям региона.

5 июня, в преддверии старта матчей Чемпионата мира по футболу, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое завершению работ по реконструкции участка автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери от 156 до 179 км. Движение транспорта по участку запущено в полном объёме.

«Сегодня – открытие нового этапа в развитии автомобильного сообщения между двумя столицами, Москвой и Санкт-Петербургом. Несмотря на рост пропускной способности, увеличение полос и интенсивности транспорта, обеспечена безопасность движения. Здесь появилась современная инфраструктура. Росавтодором построены надземные комфортные и безопасные пешеходные переходы. Для нас это важное условие, которое позволяет снизить аварийность. Это также возможности для развития прилегающих территорий, в том числе наших индустриальных парков и промышленных зон», – сказал Игорь Руденя на торжественной церемонии открытия участка М-10.

Пропускная способность объезда Твери составляет около 100 тыс. автомобилей в сутки. Завершение работ на объекте обеспечило безопасное и непрерывное движение транспортных средств на всем протяжении обхода Твери, а также безопасное и бесперебойное движение на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения. Кроме того, реализация проекта позволила организовать сквозной проезд по скоростной платной автодороге М-11 до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода Твери.

Реконструкция участка федеральной трассы М-10 в обход Твери велась с 2015 года. За прошедшее время до 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до 4 полос – северный подъезд к городу, построено две автомобильные развязки – на 164 км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, оборудованы надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. В 2016 году был открыт въезд в Тверь со стороны Санкт-Петербурга. Кроме того, сдана 1-я очередь и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176 км трассы.