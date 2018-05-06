Игорь Руденя: участок М-10 в обход Твери после реконструкции соответствует европейским стандартам качества дорог

Реконструкция обхода Твери по федеральной трассе М-10 «Россия» проведена на уровне европейских стандартов качества дорожного строительства. Об этом сказал Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественного мероприятия, посвящённого завершению работ, которое состоялось 5 июня.

«Очень высокое качество дорожной инфраструктуры. Она соответствует лучшим европейским аналогам, в том числе и по материалам, которые применялись в ходе реконструкции. Сегодня мы являемся свидетелями, как у нас сформировалась и развивается индустрия дорожного строительства. Это показатель развития экономики», — обозначил Игорь Руденя.

По словам руководителя Росавтодора Романа Старовойта, для дорожного покрытия и барьерных ограждений использовались самые современные материалы. Кроме того, построены безопасные надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения, на дорогу нанесена пластиковая разметка. Проезжая часть расширена, пропускная способность дороги увеличена и составляет порядка 100 тыс. автомобилей в сутки. Заявленный срок эксплуатации обхода Твери без ремонта – 12 лет.

В проведении работ был задействован подрядчик из Тверской области — ООО «Дорожная строительная компания», которая также работала над обустройством подъездов к Крымскому мосту. При содействии регионального Правительства решались вопросы выделения земельных участков и создания необходимой инфраструктуры.

5 июня, в преддверии старта матчей Чемпионата мира по футболу, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое завершению работ по реконструкции участка автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери от 156 до 179 км. Движение транспорта по участку запущено в полном объёме. В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Алексей Русских, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, представители Правительства региона, ФКУ Упрдор «Россия».

Пропускная способность объезда Твери теперь составляет около 100 тыс. автомобилей в сутки. Завершение реконструкции участка М-10 в обход Твери обеспечило безопасное и непрерывное движение транспортных средств на всем протяжении обхода Твери, а также безопасное и бесперебойное движение на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения. Кроме того, реализация проекта позволила организовать сквозной проезд по скоростной платной автодороге М-11 до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода Твери.

Реконструкция участка федеральной трассы М-10 в обход Твери велась с 2015 года. За прошедшее время до 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до 4 полос – северный подъезд к городу, построено две автомобильные развязки – на 164 км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, оборудованы надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. В 2016 году был открыт въезд в Тверь со стороны Санкт-Петербурга. Кроме того, сдана 1-я очередь и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176 км трассы.