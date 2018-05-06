Алексей Русских об участке М-10 в обход Твери: «Трасса просто шикарная»

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Алексей Русских принял участие в торжественной церемонии открытия после реконструкции участка автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери. Депутат высоко оценил масштаб и качество произведенных работ.

«Мне приходилось не один десяток раз проезжать по этой дороге. Хочу сказать, что местность преобразилась кардинально. Из узкой, ухабистой и очень опасной трассы магистраль превратилась в широкую четырех полосную, а то и шестиполосную. Построены современные развязки, пешеходные переходы. Большое внимание уделено экологической безопасности: сохранены водные и биоресурсы, посажены деревья и кустарники. Трасса просто шикарная!» – порадовался Алексей Русских.

Он отметил, что выполненные работы – это результат эффективного взаимодействия заказчика и генерального подрядчика, а также руководства Росавтодора. Парламентарий выразил надежду, что в самое ближайшее время вся трасса М-10 будет приведена в порядок и будет выглядеть так же современно, как в Тверской области.

5 июня, в преддверии старта матчей Чемпионата мира по футболу, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое завершению работ по реконструкции участка автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери от 156 до 179 км. Движение транспорта по участку запущено в полном объёме.

«Сегодня – открытие нового этапа в развитии автомобильного сообщения между двумя столицами, Москвой и Санкт-Петербургом. Несмотря на рост пропускной способности, увеличение полос и интенсивности транспорта, обеспечена безопасность движения. Здесь появилась современная инфраструктура. Росавтодором построены надземные комфортные и безопасные пешеходные переходы. Для нас это важное условие, которое позволяет снизить аварийность. Это также возможности для развития прилегающих территорий, в том числе наших индустриальных парков и промышленных зон», – сказал Игорь Руденя на торжественной церемонии открытия участка М-10.

Пропускная способность объезда Твери составляет около 100 тыс. автомобилей в сутки. Завершение работ на объекте обеспечило безопасное и непрерывное движение транспортных средств на всем протяжении обхода Твери, а также безопасное и бесперебойное движение на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения. Кроме того, реализация проекта позволила организовать сквозной проезд по скоростной платной автодороге М-11 до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода Твери.

Реконструкция участка федеральной трассы М-10 в обход Твери велась с 2015 года. За прошедшее время до 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до 4 полос – северный подъезд к городу, построено две автомобильные развязки – на 164 км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, оборудованы надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. В 2016 году был открыт въезд в Тверь со стороны Санкт-Петербурга. Кроме того, сдана 1-я очередь и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176 км трассы.