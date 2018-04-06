В Тверской области 25 июня отметят день памяти Анны Кашинской

25 июня все православные отметят день памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской. Это одна из знаковых дат 2018 года, в который отмечаются 650-летие со дня преставления святой (15 октября) и 700-летие подвига её супруга, святого благоверного князя Михаила Тверского (5 декабря). В Тверской области проходит ряд мероприятий в культурной и духовной жизни, посвященных этим событиям.

«Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Губернатор Игорь Руденя на открытии XX Волжского Крестного хода, который начался 2 июня от истока Волги.

В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Святыни XX Волжского крестного хода, который охватит 24 муниципалитета Тверской области — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Анна Кашинская, в монашестве София — тверская княгиня, святая Русской Православной Церкви, супруга князя Михаила Ярославича Тверского, казнённого в 1318 году в Орде. Её мощи были обретены в 1611 году в кашинской церкви во имя Пресвятой Богородицы. В 1650 году мощи перенесены в соборную Воскресенскую церковь, состоялась официальная канонизация Анны Кашинской. В 1909 году Синод объявил днём её памяти 12 июня (25 июня по новому стилю) — годовщину перенесения мощей.

Сегодня нетленные останки святой находятся в Вознесенском храме города Кашина. 25 июня в храме традиционно проходят богослужение и крестный ход в честь памятной даты.

5 декабря в Твери пройдут центральные торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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