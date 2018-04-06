Главная » Игорь Руденя провел оперативное совещание с...
Игорь Руденя провел оперативное совещание с членами Правительства Тверской области
posted by Максим Малахов
on пн, 06/04/2018 - 18:08
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник провел традиционное оперативное совещание с членами регионального Правительства. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья.
Игорь Руденя обратил внимание руководителей исполнительных органов власти Тверской области на необходимость строгого соблюдения сроков исполнения плановых мероприятий по каждой отрасли.
Особенно это касается запланированных в 2018 году ремонтов центральных районных больниц, обеспечения жителей Тверской области лекарственными препаратами, соблюдения графиков ремонта дорог.
На совещании также обсуждались итоги торжественного открытия ХХ Волжского Крестного хода, которое состоялось 2 июня.