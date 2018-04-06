Игорь Руденя провел оперативное совещание с членами Правительства Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник провел традиционное оперативное совещание с членами регионального Правительства. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья.

Игорь Руденя обратил внимание руководителей исполнительных органов власти Тверской области на необходимость строгого соблюдения сроков исполнения плановых мероприятий по каждой отрасли.

Особенно это касается запланированных в 2018 году ремонтов центральных районных больниц, обеспечения жителей Тверской области лекарственными препаратами, соблюдения графиков ремонта дорог.

На совещании также обсуждались итоги торжественного открытия ХХ Волжского Крестного хода, которое состоялось 2 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области