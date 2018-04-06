Стартовал приём заявок на соискание Всероссийской премии «Ключевое слово»

Жителей Верхневолжья приглашают стать участниками конкурса на соискание II Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Проект нацелен на поддержку людей, которые вносят вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России. В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом», «За особые заслуги», а также спецноминация «Социально ответственный бизнес».

Организатор конкурса — Федеральное агентство по делам национальностей. Заявки принимаются до 1 сентября по электронной почте premia@fadn.gov.ru

Оценивать их будет экспертный совет, в состав которого входят известные общественные и научные деятели в сфере сохранения языкового многообразия.

Церемония награждения победителей запланирована в рамках форума «Языковая политика: общероссийская экспертиза», который пройдёт 3 октября в Москве.

Пресс-служба Правительства Тверской области