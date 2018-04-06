XX Волжский Крестный ход прибудет в Нило-Столобенскую пустынь

4 июня XX Волжский Крестный ход прибудет в монастырь Нило-Столобенская пустынь. В прошлом году шествие начинало свой путь в обители, став продолжением масштабного празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня также участники Крестного хода проследуют на катере по озеру Селигер и побывают в деревнях Заполек, Климова Гора, Николо-Рожок и ЗАТО Солнечный, где будут совершены молебны.

«Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Игорь Руденя на открытии крестного хода.

5 июня участники хода посетят литургию и отправятся в Богородицкий Житенный женский монастырь, где состоится вечернее богослужение. XX Волжский Крестный ход стартовал 2 июня от истока Волги и охватит 24 муниципалитета Тверской области.

Участие в торжественном мероприятии приняли председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Московской Патриархии, духовенство Тверской области и других регионов, главы муниципалитетов, жители и гости Верхневолжья.

В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор возглавил Божественную Литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского монастыря. Затем участники прошли крестным ходом к истоку Волги, где состоялось малое водоосвящение.

Исток Волги — уникальное место в Тверской области, центр притяжения паломников и обычных туристов. Только здесь любой желающий может перешагнуть великую русскую реку или постоять одновременно на двух её берегах. Недалеко от истока находятся церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом Погосте — самое высокое из подобных строений в мире, а также Нило-Столобенская пустынь — знаменитый монастырь на острове озера Селигер.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области