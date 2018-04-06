Шесть некоммерческих организаций Тверской области получат Президентские гранты в 2018 году

По итогам первого конкурса Президентских грантов в 2018 году финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов получат более 1500 российских некоммерческих организаций, в том числе 6 НКО Верхневолжья. Общий объём грантов для тверских проектов превысит 8 млн рублей.

По мнению Президента РФ Владимира Путина, необходимо активно включать некоммерческий сектор в сферу социальных услуг. В Тверской области в рамках решения этой задачи составлен комплексный план по обеспечению доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам, которые выделяются на предоставление населению социальных услуг.

«Речь идёт об услугах в таких сферах, как социальная защита, образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, гражданские инициативы. Это серьёзные направления, от которых напрямую зависит стабильность и благополучие общества», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

При поддержке Фонда президентских грантов в Тверской области будут реализованы проекты в разных сферах. Региональная общественная организация «Тверское библиотечное сообщество» разработала проект, нацеленный на повышение доступности историко-культурного туризма для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Тверской областной центр русского языка и культуры представил проект «Незабытая история», который предполагает создание и распространение документального фильма о традиционных ремёслах Верхневолжья.

Региональное отделение Всероссийского общества глухих получит грант на проведение фестиваля жестового языка «Добрый жест», который объединит на одной площадке творчество людей с нарушениями слуха и слышащих исполнителей.

В планах Тверской ассоциации потанинских стипендиатов — реализация проекта по повышению эффективности деятельности добровольческих объединений. Региональное отделение организации «Православная молодёжь» будет работать над межрегиональным образовательным проектом «Единение». НКО «Академия информационных технологий» планирует создать медиашколу, в которой некоммерческие организации будут обучаться работе со СМИ и социальными сетями.

Приём заявок на второй конкурс Президентских грантов начнётся 16 июля.

В 2017 году поддержка Фонда президентских грантов на общую сумму более 37 млн рублей была предоставлена 22 НКО Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области