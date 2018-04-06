Жителей и гостей Тверской области приглашают на гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…»

10-11 июня жителей и гостей Тверской области приглашают на гастрономический фестиваль «У Пожарскогов Торжке…» – праздник русской кухни и гостеприимства. В прошлом году мероприятие посетили около 5000 гостей, было съедено свыше 3000 пожарских котлет, соревновались 10 команд профессиональных поваров и 11команд учащихся и поваров-любителей из разных городов России.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные фестивали, которые становятся брендами территорий, ежегодно увеличивают приток в Тверскую область любителей событийного туризма.

«Наша основная цель – обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей», – считает Игорь Руденя.

10 июня в семи ресторанах Торжка гости и жители города смогут попробовать специальные кулинарные сеты от профессиональных шеф-поваров из разных городов России: лососину по-Невски, щи из крапивы с блинчиковым пирожком, солянку рыбную с мочёной сливой, острую редьку с яблоком, ушки с папоротником и другие оригинальные блюда.

В этот же день пройдёт пресс-конференция, посвящённая русскому трактиру, с участием бренд-шефа, историка и практика традиционной русской кухни, автора книг и создателя кулинарного сайта Максима Сырникова, шеф-повара ресторана «Матрёшка», автора кулинарных книг, телеведущего Владислава Пискунова и других экспертов.

11 июня в 14:00 на площади 9-го Января начнется шоу-программа фестиваля. Запланирован кулинарный мастер-класс от профессиональных шеф-поваров Максима Сырникова, Влада Пискунова и Антона Прокофьева. Гости фестиваля смогут оценить лучшую пожарскую котлету на конкурсе домашнего клуба «В гостях у Дарьи Пожарской» и попробовать пожарские котлеты от ведущих ресторанов города. Кроме того, состоится мастер-класс по приготовлению оладий в детском городке «Пекарня». Также можно будет поучаствовать в викторинах и выиграть уникальное блюдо, приготовленное профессиональными поварами.

Подробная информация – на torzhok-festival.ru, в группах vk.com/torzhok_tic, vk.com/pojarskijfest.

Гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…» проходит с 2016 года. В 2017-м фестиваль занял третье место в номинации «Лучшее деловое мероприятие» в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian event awards.

Пресс-служба Правительства Тверской области