Людмила Малкова: «Участники Волжского Крестного хода приобретают важный паломнический опыт»

«Традиция Волжского Крестного хода имеет большое значение для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи», – считает директор Воскресной школы Вознесенского собора Твери Людмила Малкова.

По ее словам, выпускники школы всегда тепло вспоминают поездки к истоку Волги, откуда начинается Волжский Крестный ход, и сейчас участвуют в шествии уже со своими детьми.

«Принимая участие в Волжском Крестном ходе, дети узнают об истории тверской земли, приобщаются к нашим духовным корням, приобретают важный паломнический опыт», – отметила Людмила Малкова.

4 июня XX Волжский Крестный ход прибудет в монастырь Нило-Столобенская пустынь. В прошлом году шествие начинало свой путь в обители, став продолжением масштабного празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня также участники Крестного хода проследуют на катере по озеру Селигер и побывают в деревнях Заполек, Климова Гора, Николо-Рожок и ЗАТО Солнечный, где будут совершены молебны.

«Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Игорь Руденя на открытии крестного хода.

5 июня участники хода посетят литургию и отправятся в Богородицкий Житенный женский монастырь, где состоится вечернее богослужение.

XX Волжский Крестный ход стартовал 2 июня от истока Волги и охватит 24 муниципалитета Тверской области. В этом году он посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территориям Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.