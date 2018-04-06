Андрей Петров, директор Рунской ООШ, Пеновский район:

- Посещение церемонии начала Волжского Крестного хода, освящения истока Волги, стали уже традицией – мы с ребятами из нашей школы обязательно приходим в этот день в Волговерховье. Ходили даже тогда, когда еще не было крестного хода, примерно с 1995-1997 годов. Освящение волжского Истока для нас – особый праздник, ведь мы, фактически присутствуем на нем на правах местных жителей. От поселка Рунский до Волговерховья можно добраться пешком по старым лесным дорогам – это увлекательное и познавательное путешествие, протяженностью около двадцати километров.

За эти годы бывало всякое, ходили мы и под дождиком, и в холодную погоду, но никогда не оставались без положительных эмоций.

Ведь это событие – самое значимое для нас за весь год. А пешее путешествие – прекрасная возможность и себя испытать, и подготовиться правильным образом к прикосновению к православным святыням.

Замечательно, что этот Крестный ход у нас есть.

2 июня на истоке Волги в Тверской области состоялось торжественное открытие XX Волжского Крестного хода. Участие в мероприятии приняли Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Московской Патриархии, духовенство Тверской области и других регионов, главы муниципалитетов, жители и гости Верхневолжья.

В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

«Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Игорь Руденя на открытии крестного хода.

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор возглавил Божественную Литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского монастыря. Затем участники прошли крестным ходом к истоку Волги, где митрополит провёл малое водоосвящение.

Для гостей события была организована концертная программа, работали интерактивные творческие площадки, полевая кухня.

Исток Волги – уникальное место в Тверской области, центр притяжения паломников и обычных туристов. Только здесь любой желающий может перешагнуть великую русскую реку или постоять одновременно на двух её берегах. Недалеко от истока находятся церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом Погосте — самое высокое из подобных строений в мире, а также Нило-Столобенская пустынь — знаменитый монастырь на острове озера Селигер.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории 24 муниципальных образований Тверской области. Участники посетят Нило- Столобенскую пустынь, Житенный монастырь в Осташкове, храмы Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.