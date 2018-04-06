Тверьстат информирует: О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Жилищный фонд района на конец 2017 года составлял 2778,9 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений.

Основная часть жилищного фонда сосредоточена в городских поселениях и составила 1822,5 тыс. кв. метров (66% общей площади), в сельской местности - 956,4 тыс. кв. метров (34% общей площади). Из всего жилищного фонда 1124,4 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений (40%) приходилось на городское поселение - город Конаково. За последние 10 лет жилищный фонд Конаковского района увеличился на 11%.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Конаковского района на конец 2017 года, составляла 34,2 кв. метров, в том числе в городской местности – 28,9 кв. метров, в сельской – 52,8 кв. метров.

В 2017 году среди муниципальных образований Тверской области лидером по общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, являлся Лесной район (53,1 кв. метров), на 2-ом и 3-ем местах соответственно Молоковский (52,3 кв. метров) и Сандовский (51,3 кв. метров) районы. Конаковский район на конец 2017 года занимал 23-ое место.

На конец 2017 года доля комплексно благоустроенного жилья (оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) составляла 64% жилищного фонда, или 1792,9 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Конаковский район входит в десятку самых комплексно благоустроенных муниципальных образований Тверской области и превышает расчетный показатель в целом по Тверской области – 50%.

С 2008 года общая площадь комплексно благоустроенного жилищного фонда увеличилась всего лишь на 0,5% (для сведения: 2008 год – 1604,2 тыс. кв. метров, или 64% жилищного фонда).

В городской местности всеми видами инженерного обеспечения было оборудовано 78% жилищного фонда, в сельской местности – 38%.

На конец 2017 года в Конаковском районе 77 % общей площади жилищного фонда имели водопровод, 70% - канализацию, 65% - горячее водоснабжение, 79% – отопление, 89% - газоснабжение (сетевой и сжиженный газ) и 4% - напольные электрические плиты.

На конец 2017 года жилищный фонд, отнесенный к ветхому, составлял 152,2 тыс. кв. метров, увеличившись по сравнению с 2008 годом в 2,3 раза (65,7 тыс. кв. метров). Доля ветхого жилфонда по району составила 5,5%, а в целом по области - 4,6%.