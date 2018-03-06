Пушкинский праздник поэзии проходит в селе Берново Тверской области

3 июня 2018 года в селе Берново Старицкого района проходит Пушкинский праздник поэзии, организованный при поддержке Правительства Тверской области. Ежегодно гостями события становятся сотни поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

«По традиции праздник приурочен ко дню рождения великого поэта. Мы гордимся, что имя гениального поэта и его творческая биография неразрывно связаны с историей Верхневолжья, а Пушкинский праздник в селе Берново стал визитной карточкой нашего края», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Концептуальная идея праздника в 2018 году – «Я ехал к вам». Открывает праздник в 11:00 театрализованная постановка — «приезд» Пушкина. Гостям предлагают «посетить» пушкинские места Верхневолжья: Малинники, Павловское, Торжок, также представленные в театрализованной форме.

По усадебному парку будут прогуливаться пары в костюмах пушкинской эпохи. На территории установлены верстовые столбы образца XIX века, которые помогут зрителям сориентироваться в пространстве праздника.

Запланировано несколько интерактивных площадок, где дети и взрослые смогут принять участие в играх и конкурсах, мастер-классах, послушать романсы и выступления тверских поэтов. Кроме того, в программе — выставка народных ремёсел. Для юных зрителей совместно с Тверским театром кукол организована работа детской площадки. В 14:00 у здания музея состоится бал.

Александр Сергеевич Пушкин несколько раз посещал усадьбу Вульфов в селе Берново. Здесь были написаны его знаменитые «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одна из глав «Евгения Онегина».

Пресс-служба Правительства Тверской области