В Тверской области проходит акция «Очистим лес от мусора»

В Тверской области проходит природоохранная акция «Очистим лес от мусора». Всего с апреля 2018 года в акции приняли участие более 200 человек – специалисты сферы лесного хозяйства и волонтёры.

Задачу обеспечить в России высокие стандарты экологического благополучия поставил Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Мы связываем понятие экологии с уровнем развития общества. Подобные акции направлены на повышение социальной ответственности граждан в отношении к окружающей среде», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В ходе акции «Очистим лес от мусора» приведена в порядок 21 территория, мусор убран на площади более 7 га. В частности, сотрудники Удомельского лесничества Тверской области расчистили территорию возле озера Борулицкое, которое является местом отдыха жителей и гостей Лесного района.

В летний период особую актуальность для сохранения лесов приобретает соблюдение гражданами правил пожарной безопасности при посещении лесных массивов.

В пожароопасный период запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины. Разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После разведения костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить по бесплатным телефонам лесной охраны 8-800-100-94-00 (единый по всей России) или8-800-100-90-25 (по Тверской области) или по телефону службы спасения 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области