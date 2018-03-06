Представители Тверской области стали участниками «Большого школьного пикника» в Москве

Представители образовательных учреждений Тверской области стали участниками «Большого школьного пикника» – масштабного мероприятия, организованного Российским движением школьников, которое проходит с 29 мая по 3 июня в Москве. «Пикник» объединил около 1200 активистов движения из всех регионов России – юных экологов, добровольцев, фотографов, начинающих поэтов, журналистов.

Мероприятие является одним из ключевых событий в праздновании в стране экватора Года добровольца, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

Вовлечение юных жителей Тверской области в общественную, творческую, волонтёрскую деятельность – в числе приоритетных направлений Стратегии духовно-нравственного воспитания детей, принятой в регионе.

«Очень важно воспитать у подрастающего поколения ответственность и активную жизненную позицию. Это основное условие для успешного развития нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Среди участников «Большого школьного пикника» – ученики школы № 5 из Нелидово, Ново-Ямской СОШ им. адмирала Ф.С. Октябрьского Старицкого района, Удомельской гимназии №3 им. О.Г. Макарова, Заволжской СОШ им. П.П. Смирнова Калининского района. Ребята из Тверской области достойно представили регион на конкурсах «На старт, эко отряд», «Школа дизайна», конкурсе среди активистов школьного музейного движения, итоги которых подведены на «Пикнике».

В рамках «Большого школьного пикника» организованы лектории, мастер-классы, деловые игры, интерактивные площадки и экскурсии. Также в программе – товарищеский футбольный матч, шоу воздушных змеев и другие мероприятия.

В числе почётных гостей «Пикника» – Герой России, лётчик-космонавт Сергей Рязанский, биатлонист Антон Шипулин, гимнастка Маргарита Мамун, футболист Дмитрий Сенников, посол доброй воли ООН, музыкант, актер и режиссёр Алексей Воробьёв и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области