Активистов Верхневолжья приглашают принять участие в конкурсе «Зелёный маршрут»

Движение «Волонтёры Победы» и Министерство культуры РФ объявляют всероссийский конкурс «Зелёный маршрут». Его участникам предлагается оценить состояние экологических троп в своих регионах, провести субботники, разработать маршруты экскурсий и сформировать предложения по популяризации экологических троп.

«Наш регион является источником чистого воздуха и воды для Центральной России. И на нас лежит большая ответственность – сберечь это богатство для будущих поколений», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Сделать свой вклад в сохранение природных богатств могут представители Верхневолжья. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сформировать команду от 7 до 15 человек, в состав которой должны войти добровольцы, краеведы или историки, инструкторы по туризму и фотографы.

Участникам нужно до 15 июня выбрать экологическую тропу, описать вариант туристской программы по выбранному маршруту, внести предложения по его развитию, популяризации, приведению в порядок и улучшению инфраструктуры.

Прием заявок и пакет документов для участия необходимо направить на электронный адресturdobra@yandex.ru. Список туристских маршрутов будет доступен на сайтах http://волонтерыпобеды.рф/ иhttps://www.mkrf.ru/.

Прошедшие первый тур команды должны будут проработать заявленный маршрут с точки зрения логистики, инфраструктуры, провести субботник на экологической тропе.

По итогам прохождения заявленного экологического маршрута в оргкомитет конкурса командам нужно направить видеоролик, фотоматериалы, карту маршрута с предложениями по благоустройству, вариант экскурсии, информационные материалы для записи аудиогида.

В результате будут определены три команды-победителя конкурса.

Подробная информация о конкурсе «Зелёный маршрут» – на сайте http://минприроды.тверскаяобласть.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области