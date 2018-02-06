Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан: С каждым годом Волжский Крестный ход становится масштабней и торжественней

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, который в 1992-1995 годы являлся наместником Вознесенского собора Твери, с особой теплотой говорил о ежегодной традиции проведения Волжского Крестного хода.

«Дорого, что год от года освящение истока и Крестный ход становятся торжественней и масштабней, привлекают всё большее количество архиереев, духовенства и туристов, становятся всенародным праздником», - сказал архиепископ Юстиниан.

По мнению архиепископа, освящение истока Волги и Волжский Крестный ход, которые возрождены в 90-е годы прошлого столетия, подчёркивают значимость этой реки в масштабах всей России.

«Святость – это знак, который должен побудить всякого человека относиться к волжской воде с благоговением и трепетом», - считает архиепископ Юстиниан.

2 июня на истоке Волги в Тверской области состоялось торжественное открытие XX Волжского Крестного хода. Участие в мероприятии приняли Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Московской Патриархии, духовенство Тверской области и других регионов, главы муниципалитетов, жители и гости Верхневолжья.

В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

«Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Игорь Руденя на открытии крестного хода.

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор возглавил Божественную Литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского монастыря. Затем участники прошли крестным ходом к истоку Волги, где митрополит провёл малое водоосвящение.

Для гостей события была организована концертная программа, работали интерактивные творческие площадки, полевая кухня.

Исток Волги – уникальное место в Тверской области, центр притяжения паломников и обычных туристов. Только здесь любой желающий может перешагнуть великую русскую реку или постоять одновременно на двух её берегах. Недалеко от истока находятся церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом Погосте — самое высокое из подобных строений в мире, а также Нило-Столобенская пустынь — знаменитый монастырь на острове озера Селигер.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории 24 муниципальных образований Тверской области. Участники посетят Нило- Столобенскую пустынь, Житенный монастырь в Осташкове, храмы Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и

650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.