Митрополит Новгородский и Старорусский Лев: ХХ Волжский крестный ход объединил архиереев и духовенство из разных регионов России

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев отметил большую роль XX Волжского Крестного хода в объединении архиереев, представителей духовенства.

«Сегодня видел много лиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга. Сегодня здесь и Владыка Смоленский, духовенство из разных регионов. Это не просто молитва, но в то же самое время - общение друг с другом», - сказал митрополит Лев.

Владыка также отметил значимость традиции проведения крестных ходов в жизни любой территории.

«В первую очередь это молитва не только в храме, но и по месту движения, в каком-то памятном месте. Крестный ход также является стимулом для многих людей, которые встречаются на его пути. Волжский Крестный ход будет отвечать современным тенденциям православного паломничества. Хочу пожелать, чтобы он имел дальнейшее развитие и продолжение», - добавил митрополит Лев.

2 июня на истоке Волги в Тверской области состоялось торжественное открытие XX Волжского Крестного хода. Участие в мероприятии приняли Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Московской Патриархии, духовенство Тверской области и других регионов, главы муниципалитетов, жители и гости Верхневолжья.

В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

«Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Игорь Руденя на открытии крестного хода.

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор возглавил Божественную Литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского монастыря. Затем участники прошли крестным ходом к истоку Волги, где митрополит провёл малое водоосвящение.

Для гостей события была организована концертная программа, работали интерактивные творческие площадки, полевая кухня.

Исток Волги – уникальное место в Тверской области, центр притяжения паломников и обычных туристов. Только здесь любой желающий может перешагнуть великую русскую реку или постоять одновременно на двух её берегах. Недалеко от истока находятся церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом Погосте — самое высокое из подобных строений в мире, а также Нило-Столобенская пустынь — знаменитый монастырь на острове озера Селигер.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории 24 муниципальных образований Тверской области. Участники посетят Нило- Столобенскую пустынь, Житенный монастырь в Осташкове, храмы Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и

650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.

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