Митрополит Исидор: «Наши древние города образуют собой жемчужное ожерелье святой Руси»

На открытии XX Волжского Крестного хода митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор предложил совместными усилиями регионов развивать паломнический туризм.

«Искренне поддерживаю губернатора Тверской области Игоря Михайловича Руденю в том, что развитие наших малых городов невозможно без развития туризма, – сказал владыка в интервью представителям СМИ. –Наши древние города образуют собой жемчужное ожерелье святой Руси. Именно так может называться проект, который помог бы привлечь необходимые инвестиции и внимание как отечественных любителей древности, так и зарубежных ценителей искусства. В смоленском регионе мы тоже предпринимаем шаги в этом направлении. Надеемся, что, объединив усилия, мы достигнем необходимых результатов».

2 июня на истоке Волги в Тверской области состоялось торжественное открытие XX Волжского Крестного хода. Участие в мероприятии приняли Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Московской Патриархии, духовенство Тверской области и других регионов, главы муниципалитетов, жители и гости Верхневолжья.

«Волжский Крестный ход – это очень серьёзное мероприятие, которое даёт новые возможности для развития паломнического туризма, новые возможности для гостей, которые приезжают и знакомятся с Тверской областью. Мы очень хотели бы, чтобы тверской регион был одним из регионов, которые являются основными хранителями истории нашего государства, российского народа», — отметил Игорь Руденя.

В числе самых интересных для туристов городов Тверской области Игорь Руденя назвал Тверь, Осташков, Торопец, Торжок, Вышний Волочёк, Бежецк, Весьегонск, Бологое, Конаково, Ржев, Кимры.

«Каждый город — это большая история. Нам есть что показать, будем рады видеть всех гостей», — сказал Губернатор.

В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории 24 муниципальных образований Тверской области. Участники посетят Нило-Столобенскую пустынь, Житенный монастырь в Осташкове, храмы Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.