Игорь Руденя: Волжский Крестный ход имеет особое значение для развития паломнического туризма в Тверской области

Волжский Крестный ход имеет большое значение для развития паломнического туризма в Тверской области. Об этом 2 июня сказал Губернатор Игорь Руденя в ходе общения с журналистами по окончании торжественных мероприятий в честь открытия хода. Обсуждались и другие вопросы развития индустрии гостеприимства на территории региона.



«Волжский Крестный ход — это очень серьёзное мероприятие, которое даёт новые возможности для развития паломнического туризма, новые возможности для гостей, которые приезжают и знакомятся с Тверской областью. Мы очень хотели бы, чтобы тверской регион был одним из регионов, которые являются основными хранителями истории нашего государства, российского народа», — отметил Игорь Руденя.



В числе самых интересных для туристов городов Тверской области Игорь Руденя назвал Тверь, Осташков, Торопец, Торжок, Вышний Волочёк, Бежецк, Весьегонск, Бологое, Конаково, Ржев, Кимры.



«Каждый город — это большая история. Нам есть что показать, будем рады видеть всех гостей», — сказал Губернатор.



Большое внимание уделяется не только развитию туристской инфраструктуры, но и сохранению культурно-исторического наследия Верхневолжья. Игорь Руденя сообщил: на днях принято решение о том, что Новый банк развития БРИКС будет финансировать восстановление исторических мест Торжка.



О древних страницах истории тверской земли рассказывает туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвящённый 700-летию подвига Михаила Тверского. Он разработан совместно Министерством туризма региона, Тверской епархией и общественниками. Впервые маршрут был презентован на международной туристической выставке «Интурмаркет-2018» в Москве. В мае в Тверской области состоялся инфотур по этому маршруту для федеральных туроператоров: гости посетили Старицкий, Конаковский районы, Тверь, Торжок.



Торжественное открытие XX Волжского Крестного хода состоялось 2 июня на истоке Волги в Тверской области. Участие в мероприятии приняли Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Московской Патриархии, духовенство Тверской области и других регионов, главы муниципалитетов, жители и гости Верхневолжья.



В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.



Митрополит Тверской и Кашинский Виктор возглавил Божественную Литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского монастыря. Затем участники прошли крестным ходом к истоку Волги, где митрополит провёл малое водоосвящение.



Для гостей события была организована концертная программа, работали интерактивные творческие площадки, полевая кухня.



Исток Волги — уникальное место в Тверской области, центр притяжения паломников и обычных туристов. Только здесь любой желающий может перешагнуть великую русскую реку или постоять одновременно на двух её берегах. Недалеко от истока находятся церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом Погосте — самое высокое из подобных строений в мире, а также Нило-Столобенская пустынь — знаменитый монастырь на острове озера Селигер.



Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории 24 муниципальных образований Тверской области. Участники посетят Нило-Столобенскую пустынь, Житенный монастырь в Осташкове, храмы Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.



Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.



Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.



К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области