Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», названный в честь города в Тверской области, принят в состав Черноморского флота. Торжественное мероприятие прошло 1 июня в Севастополе. По поручению Губернатора Игоря Рудени в нём приняла участие делегация Верхневолжья — председатель постоянного комитета по социальной политике Законодательного Собрания региона, Почётный гражданин Вышневолоцкого района Артур Бабушкин, глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина, глава Вышнего Волочка Александр Борисов, председатель Вышневолоцкой городской Думы Николай Адров.

В ходе торжественной церемонии на корабле поднят Андреевский флаг.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 — шестой по счёту корабль модернизированной серии «Буян-М». Построен на Зеленодольском судостроительном заводе в Республике Татарстан и ранее успешно завершил государственные испытания в Новороссийской военно-морской базе.

«История Вышнего Волочка связана с Петром I и российским флотом. Для нас очень важно, что этот корабль назван в честь нашего города», — отметила глава района Наталья Рощина.

Руководитель муниципалитета передала на корабль икону Казанской Божией Матери, которая является покровительницей Вышнего Волочка. Икона выполнена в технике золотного шитья торжокскими золотошвеями.

Наталья Рощина и Игорь Воробьёв, командир 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота, в состав которой вошёл корабль «Вышний Волочёк», подписали соглашение о сотрудничестве Вышневолоцкого района и формирования. В частности, стороны будут взаимодействовать в сфере военно-патриотического воспитания молодёжи.

Малые ракетные корабли проекта 21631 имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». Назначение этих кораблей —охрана и защита экономической зоны государства. Они способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По традиции судам присваиваются имена старинных российских городов.

Пресс-служба Правительства Тверской области