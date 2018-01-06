Андрей Антощенков: «Компания НТС-Лидер рассчитывает при поддержке губернатора Игоря Рудени реализовать мощный проект на территории Ржевского краностроительного завода»

«С подачи губернатора Игоря Рудени компания НТС-Лидер получает ценную помощь в решении важных вопросов для скорейшей реализации проекта на территории Ржевского краностроительного завода (РКЗ)», – отметил в беседе руководитель проекта OOO «НТС-Лидер», директор трубного завода Андрей Антощенков.

По словам собеседника, уже прошёл целый ряд переговоров с представителями правительства Тверской области. На совещании под руководством губернатора Игоря Рудени достигнуто полное взаимопонимание и заинтересованность сторон в выполнении планов инвестора на площадке РКЗ.

«Мы находимся на низком старте. Новое оборудование уже закуплено. Сейчас главное на повестке дня – это приобретение в собственность компании земельных участков и части помещений на территории завода. Как только эти вопросы будут решены, мы готовы сразу же перейти к практическому воплощению проекта. В перспективе 2020-2022 года планируем развернуть производство на всей территории РКЗ, создать свыше полутора тысяч рабочих мест», – сказал Андрей Антощенков.

Напомним, задачу найти для ржевского завода инвестора и погасить задолженность перед работниками РКЗ поставил глава региона Игорь Руденя.

Между Ржевским краностроительным заводом и ООО «НТС-Лидер» было подписано соглашение о взаимодействии. Согласно инвестпроекту на территории РКЗ будет запущено современное предприятие по производству электросварных труб различного назначения, в частности, для нефтегазодобывающей промышленности. Ожидается, что объём инвестиций составит порядка 2,8 млрд рублей.

В настоящее время на стадии подписания находятся документы о покупке инвестором земельных участков на территории завода, части строений и оборудования, которое необходимо для реализации инвестпроекта по открытию на базе предприятия нового производства. Вырученные от продажи части имущества средства будут направлены РКЗ на погашение задолженности по заработной плате.

31 мая прошла встреча коллектива завода и представителями правительства Тверской области, регионального управления Следственного комитета РФ, службы судебных приставов, прокуратуры, МВД и местных органов власти. По поручению губернатора Игоря Рудени в ней принял участие заместитель председателя правительства региона Александр Меньщиков.

На встрече было озвучено, что выплату задолженности по заработной плате сотрудникам Ржевского краностроительного завода (РКЗ) планируется начать в июне.