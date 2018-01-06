Григорий Базлов: «Крестный ход создает возможности для единения общества вокруг важных идей»

Этнолог, кандидат исторических наук Григорий Базлов рассказал, почему Волжский Крестный ход уже на протяжении 20 лет остаётся важнейшим событием в Тверской области, которое всегда привлекает внимание тысяч людей.

«С православной точки зрения крестный ход – это доступная форма паломничества, которая каждому дает возможность преодолеть сотни километров с постом и молитвой. Это духовный подвиг», - сказал он.

«С социальной точки зрения, крестный ход создает возможности для единения общества вокруг важных идей, – добавил Григорий Базлов. – Чтобы люди понимали, что все мы наследники истории древней тверской земли. Что Волга от нас течет. Что Святой Благоверный князь Михаил Ярославич Тверской – наш князь».

XX Волжский Крестный ход стартовал сегодня, 2 июня от истока Волги в Тверской области. Участие в торжественном открытии события приняли Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, представители Московской Патриархии, духовенство Тверской области и других регионов, жители и гости Верхневолжья.

В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

«Волжский Крестный ход – древняя традиция тверской земли. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Игорь Руденя.

Исток Волги – уникальное место в Тверской области, центр притяжения паломников и обычных туристов. Только здесь любой желающий может перешагнуть великую русскую реку или постоять одновременно на двух её берегах. Недалеко от истока находятся церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом Погосте — самое высокое из подобных строений в мире, а также Нило-Столобенская пустынь — знаменитый монастырь на острове озера Селигер.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории 24 муниципальных образований Тверской области. Участники посетят Нило-Столобенскую пустынь, Житенный монастырь в Осташкове, храмы Андреапольского, Ржевского, Калининского, Конаковского, Кашинского и других районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.