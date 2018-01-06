Максим Афанасьев: «Коллектив краностроительного завода надеется, что при поддержке губернатора Игоря Рудени планы по сохранению предприятия будут выполнены»

«У коллектива предприятия затеплилась надежда. Мы рассчитываем, что при поддержке губернатора Игоря Рудени все намеченные планы по возобновлению работы завода в полную силу будут исполнены», – сказал председатель профсоюза работников Ржевского краностроительного завода (РКЗ) Максим Афанасьев по итогам встречи работников предприятия с представителями региональной и местной власти, правоохранительных и надзорных органов.

По словам лидера профсоюзной организации, коллектив болеет за свой завод. «Таких предприятий в России всего два. Очень важно, чтобы уникальное в масштабах страны производство башенных кранов было сохранено. И, конечно, сотни семей работников ждут погашения долгов по заработной плате», – отметил Максим Афанасьев.

Напомним, задачу погасить задолженность перед работниками РКЗ поставил глава региона Игорь Руденя. 31 мая прошла встреча коллектива завода с представителями правительства Тверской области, регионального управления Следственного комитета РФ, службы судебных приставов, прокуратуры, МВД и местных органов власти. По поручению губернатора Игоря Рудени в ней принял участие заместитель председателя правительства региона Александр Меньщиков.

На встрече было озвучено, что выплату задолженности по заработной плате сотрудникам Ржевского краностроительного завода планируется начать в июне.

Кроме того, было проведено несколько рабочих совещаний, на которых достигнута договорённость о решении вопроса при участии инвестора ООО «НТС-Лидер», привлечённого региональным правительством.

Между Ржевским краностроительным заводом и компанией подписано соглашение о взаимодействии. В настоящее время на стадии подписания находятся документы о покупке инвестором земельных участков на территории завода, части строений и оборудования, которое необходимо для реализации инвестпроекта по открытию на базе предприятия нового производства.

Вырученные от продажи части имущества средства будут направлены РКЗ на погашение задолженности по заработной плате. Предприятие продолжит работу по своему профилю, а также планирует в дальнейшем наладить выпуск новых видов продукции.

Согласно инвестпроекту ООО «НТС-Лидер» на территории РКЗ будет запущено современное предприятие по производству электросварных труб различного назначения, в частности, для нефтегазодобывающей промышленности. Ожидается, что объём инвестиций составит порядка 2,8 млрд рублей, будут созданы новые рабочие места.