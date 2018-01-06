Протоиерей Павел Сорочинский: «Крестный ход от истока Волги имеет сакральное значение для России»

Протоиерей Павел Сорочинский, один из организаторов XXВолжского Крестного хода, рассказал о значении события для жизни Тверской области и всей страны.

«Волжский Крестный ход несет большую смысловую нагрузку – духовную, культурную, социальную, – сказал протоиерей Павел Сорочинский. – На протяжении многих лет он обращает общество к важным вопросам сохранения традиционных ценностей, нравственных и патриотических ориентиров.

«С Крестным ходом великие святыни посещают поселения на Волге, у жителей которых, может быть, нет возможности совершать паломнические поездки, – добавил он. – Они ждут Крестного хода как главного события в году, когда святыни приходят сами. За десятки километров люди из окрестных деревень собираются, чтобы поучаствовать в духовном действе, стать причастниками крестного хода вместе с множеством молящихся из разных мест России».

«Совершенно точно, что значение Волжского Крестного хода выходит за рамки тверского региона. Исток Волги – это сакральное место для нашей страны. Его неоднократно освящали Патриархи Алексий II, Кирилл. Дважды Крестный ход объединял волжские города вплоть до Астрахани, пройдя тысячи километров с молитвой», – пояснил протоиерей Павел Сорочинский.

2 июня на истоке Волги, в деревне Волговерховье Тверской области стартует XX Волжский Крестный ход. В этом году он посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

«Волжский Крестный ход — знаковое событие для региона, которое способствует консолидации общества, развитию патриотизма. Это важно для духовно-нравственного воспитания молодёжи, сохранения нашей истории, культурного наследия», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Святынями XX Волжского крестного хода станут ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

В 9:00 в главном храме Ольгинского монастыря в деревне Волговерховье состоится Божественная Литургия, которую возглавит митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Затем запланировано малое водоосвящение на истоке Волги и концертная программа с участием народных коллективов Тверской области. В рамках мероприятия будут работать интерактивные творческие площадки по фольклору и изготовлению сувениров с символикой события.

Шествие начнётся от истока Волги в 13:30. Маршрут Волжского Крестного хода проходит по территории 24 муниципальных образований Тверской области. Он включает посещение Нило-Столобенской пустыни, Житенного монастыря в Осташкове, храмов Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, участники хода побывают в Дубне Московской области.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

В преддверии ХХ Волжского Крестного хода при поддержке Правительства Тверской области выпущено подарочное издание Тверской митрополии «Большой Волжский Крестный ход. 20 лет». В книге собраны дневники, заметки и фотографии участников шествия разных лет.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году приурочены конференции, семинары, просветительские чтения, образовательные проекты, художественные выставки, показ моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Эпоха», «Княжество Тверское» и другие. Разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвящённый жизни и подвигу Михаила Тверского.

В настоящее время в Твери идёт воссоздание Спасо-Преображенского собора, основанного Михаилом Тверским в 1285 году. Открытие и освящение храма планируется приурочить к 700-летию подвига святого. Центральные мероприятия в честь знаковой даты пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря.