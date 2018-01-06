Владыка Виктор обратился к участникам и организаторам XX Волжского Крестного хода

По словам Митрополита Тверского и Кашинского Виктора, за 20 лет крестный ход стал частью церковной жизни и опытом миссионерства для целого поколения христиан.

«Каждый Крестный ход имел свою социальную, образовательную или общественную составляющую, – говорится в обращении Владыки. – По темам и девизам прошедших Ходов можно отследить острые вопросы современной российской жизни – это темы семьи, трезвости, патриотизма. Здесь были и юбилейный даты: 1025 лет Крещения Руси, мы прошли с мощами равноапостольного князя Владимира. В 2017 году по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского положил начало Крестного Хода на Истоке Волги Святейший Патриарх Московский Кирилл и многие другие темы, которые обсуждались во время мероприятий, сопровождавших торжества. Последовательно и взвешенно с амвона Крестного хода два десятка лет Церковь, проповедуя Христа и святых Его, говорила о тревожных и печальных переменах, происходящих в мире и с человеком».

Отмечено, что начав с малого маршрута от Волговерховья до Твери, Крестный ход разворачивал векторы своего направления и увеличивал протяженность пути. В 2013 году его участники достигли низовьев Волги. От истока великой русской реки до Астрахани во всех крупных городах служилась Божественная литургия и проходили особые торжества при стечении большого количества верующих. Сегодня Крестный ход посещает большинство районов Тверской области, проходит по северной границе области Московской и завершается в Калязине у раки с мощами преподобного Макария Калязинского.

«Перечисляя святыни и списки чудотворных икон Божией Матери, которые покровительствовали нашим путям, мы вспомним самые чтимые и дорогие: «Почаевская», «Феодоровская», «Державная», «Неупиваемая Чаша». Святитель Николай, великомученик Георгий Победоносец, преподобный Нил Столобенский и Макарий Калязинский и многие другие. Молитвы к этим ходатаям и заступникам Небесным даровали силы всем участникам и друзьям Крестных ходов», – отметил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Он подчеркнул, что в этом году Крестный ход посвящен нескольким знаменательным для Тверской митрополии событиям. Это 650-летие со дня блаженной кончины святой благоверной великой княгини и инокини Анны Кашинской и 700-летие мученического подвига покровителя Тверской земли святого благоверного великого князя Михаила. В нынешнем году также исполняется 100 лет со дня убиения царственных страстотерпцев – Императора Николая II и его благочестивой семьи. Это трагическое событие вспоминают и верующие Тверской митрополии.

«За минувшие двадцать лет выросло целое поколение христиан, для которых Большой Волжский крестный ход стал частью их церковной жизни, настоящим опытом миссионерства и свидетельства о Христе», - добавил Владыка Виктор.

XX Волжский Крестный ход стартует 2 июня на истоке Волги, в деревне Волговерховье Тверской области и пройдет по территории 24 муниципальных образований региона.

«Волжский Крестный ход – очень важное событие для региона, которое способствует консолидации общества, развитию патриотизма, духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. Это повод заявить о Тверской области на федеральном и международном уровне. Будет приглашено большое количество гостей», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Святынями XX Волжского крестного хода станут ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.